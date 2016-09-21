Палачей Бабьего Яра не забудем, не простим!

Именно в этих числах сентября 1941 года фашистские оккупанты организовали первые массовые расстрелы мирных жителей Киева в Бабьем Яру. Первыми жертвами расстрелов стали евреи – от младенцев до глубоких стариков. Затем здесь убивали пленных красноармейцев, моряков, партизан, подпольщиков и просто всех, кто подвернулся под руку палачам.

Численность жертв, захороненных в Бабьем Яру никак не меньше 200 тысяч человек. Причём если сами гитлеровцы выступали организаторами геноцида, то практически всю грязную работу они поручали украинским националистам, в том числе из куреня «Буковина». Именно они раздевали и загоняли жертв террора в вырытые рвы, расстреливали, добивали раненых. Причём делали это со всем «завзяттям» – то есть взахлёб, фанатично. Чему немало удивлялись даже их немецкие хозяева.

Нынешний необандеровский режим в Киеве пытается всячески скрыть участие своих соплеменников в этой трагедии. И даже примазаться к памяти жертв Бабьего Яра. Так, наряду с другими памятники они воздвигли в этом скорбном месте и монумент Олэне Тэлиге – убеждённой бандеровке, авторше «патриотичных виршей», расстрелянной гестапо.

Самое пикантное, что Тэлига никакого отношения к Бабьему Яру не имеет – её пристрелили в одном из гестаповских подвалов и закопали совершенно в другом месте. Да и прикончили не за антифашисткую деятельность – она стала жертвой внутрибандеровских разборок.

…И таких Бабьих Яров на территории Украины в годы Великой Отечественной войны были сотни. Бандеровцы вместе с гитлеровцами уничтожили миллионы соотечественников. Тем же самым их наследники занимаются и сейчас в Донбассе. Жаль, не добил Сталин бандеровскую гадину в начале 50-х годов. Вот она и породила современных гадёнышей.