Главная

Палачей Бабьего Яра не забудем, не простим!

опубликовано alex1943 в Ср, 21/09/2016 - 10:20 Новость: тема тэги гео
jar
Именно в этих числах сентября 1941 года фашистские оккупанты организовали первые массовые расстрелы мирных жителей Киева в Бабьем Яру. Первыми жертвами расстрелов стали евреи – от младенцев до глубоких стариков. Затем здесь убивали пленных красноармейцев, моряков, партизан, подпольщиков и просто всех, кто подвернулся под руку палачам.

Численность жертв, захороненных в Бабьем Яру никак не меньше 200 тысяч человек. Причём если сами гитлеровцы выступали организаторами геноцида, то практически всю грязную работу они поручали украинским националистам, в том числе из куреня «Буковина». Именно они раздевали и загоняли жертв террора в вырытые рвы, расстреливали, добивали раненых. Причём делали это со всем «завзяттям» – то есть взахлёб, фанатично. Чему немало удивлялись даже их немецкие хозяева.

Нынешний необандеровский режим в Киеве пытается всячески скрыть участие своих соплеменников в этой трагедии. И даже примазаться к памяти жертв Бабьего Яра. Так, наряду с другими памятники они воздвигли в этом скорбном месте и монумент Олэне Тэлиге – убеждённой бандеровке, авторше «патриотичных виршей», расстрелянной гестапо.

Самое пикантное, что Тэлига никакого отношения к Бабьему Яру не имеет – её пристрелили в одном из гестаповских подвалов и закопали совершенно в другом месте. Да и прикончили не за антифашисткую деятельность – она стала жертвой внутрибандеровских разборок.

…И таких Бабьих Яров на территории Украины в годы Великой Отечественной войны были сотни. Бандеровцы вместе с гитлеровцами уничтожили миллионы соотечественников. Тем же самым их наследники занимаются и сейчас в Донбассе. Жаль, не добил Сталин бандеровскую гадину в начале 50-х годов. Вот она и породила современных гадёнышей.


Василий Семёнов

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет