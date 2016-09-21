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В ДНР восстановят памятник Дзержинскому

опубликовано alex1943 в Ср, 21/09/2016 - 10:58 Новость: тема тэги гео
dzer
Донецк решил реконструировать памятник основателю советских спецслужб Феликсу Дзержинскому. Реставрацией займутся коммунальные службы города, сообщила пресс-служба мэрии.

Памятник Дзержинскому был установлен в Донецке 25 июля 1937 года. Высота бюста, который был отлит в Москве, составляет 1,2 метра.
Как сообщают коммунальщики начал разрушаться постамент из-за чего возникла опасность разрушения самого бюста. Кроме того, планируется благоустроить территорию вокруг памятника. Поэтому было принято решение возвести новый постамент, а бюст перекрасить. Проект разрабатывается, работы планируется завершить к зиме.

Феликс Дзержинский – революционер, советский политический деятель, один из основателей и глава Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (позднее — ОГПУ при Совете народных комиссаров СССР и ГПУ при народном комиссариате внутренних дел). Помимо руководства органами госбезопасности и внутренних дел, занимал высокие государственные посты в сферах путей сообщения, народного хозяйства, руководил работой по борьбе с беспризорностью.

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