Зайцево опять под обстрелом

Как сообщил и.о. главы городской администрации Иван Приходько, сегодня утром украинские каратели совершили очередную провокацию в поселке Зайцево на севереГорловки. Они обстреляли населенный пункт из крупнокалиберных минометов.

«Приблизительно в 9:30 украинские силовики обстреляли населенный пункт Зайцево, было выпущено порядка трех мин 122 мм. Пострадавших нет», — рассказал чиновник.

Особый цинизм провокации заключается в том, что в непосредственной близости к месту обстрела расположен пункт выдачи гуманитарной помощи, где на тот момент находились около 300 жителей.

Отметим, что Глава ДНР Александр Захарченко отдал приказ силам Республики обеспечить полное и безусловное прекращение огня на линии соприкосновения с 00.00 в ночь с 14 на 15 сентября. Он подчеркнул, что режим прекращения огня соблюдался Республикой и ранее, в соответствии с договоренностью, достигнутой Контактной группой по мирному урегулированию в конце августа. При этом, согласно данным оперативного командования ДНР, за предыдущие сутки ВСУ более 50 раз нарушили режим прекращения огня.