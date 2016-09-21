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Зайцево опять под обстрелом

опубликовано alex1943 в Ср, 21/09/2016 - 12:09 Новость: тема тэги гео
zaecevo-17-01
Как сообщил и.о. главы городской администрации Иван Приходько, сегодня утром украинские каратели совершили очередную провокацию в поселке Зайцево на севереГорловки. Они обстреляли населенный пункт из крупнокалиберных минометов.

«Приблизительно в 9:30 украинские силовики обстреляли населенный пункт Зайцево, было выпущено порядка трех мин 122 мм. Пострадавших нет», — рассказал чиновник.

Особый цинизм провокации заключается в том, что в непосредственной близости к месту обстрела расположен пункт выдачи гуманитарной помощи, где на тот момент находились около 300 жителей.

Отметим, что Глава ДНР Александр Захарченко отдал приказ силам Республики обеспечить полное и безусловное прекращение огня на линии соприкосновения с 00.00 в ночь с 14 на 15 сентября. Он подчеркнул, что режим прекращения огня соблюдался Республикой и ранее, в соответствии с договоренностью, достигнутой Контактной группой по мирному урегулированию в конце августа. При этом, согласно данным оперативного командования ДНР, за предыдущие сутки ВСУ более 50 раз нарушили режим прекращения огня.

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