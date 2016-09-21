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Без цензуры: Итоги голосования в госдуму - психология выбора

опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/09/2016 - 12:43
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Интернет-канал Анна-Ньюс продолжает цикл передач "Без цензуры". И сегодня в гостях у ведущего студии кандидата социологических наук, политолога Дмитрия Соина вновь глава оргкомитета общества по изучению истории наследия Кавказа "Алпан", врач психиатор-нарколог, общественный деятель Шахлар Агаханов. Сегодня мы поговорим об итогах выборов в Государственную Думу РФ с точки зрения электоральной психологии, а именно какие факторы оказывают наибольшее влияние на выбор того или иного кандидата и какова психологическая составляющая этого выбора.
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:: Nvb2003 ::

Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"