Без цензуры: Итоги голосования в госдуму - психология выбора

Интернет-канал Анна-Ньюс продолжает цикл передач "Без цензуры". И сегодня в гостях у ведущего студии кандидата социологических наук, политолога Дмитрия Соина вновь глава оргкомитета общества по изучению истории наследия Кавказа "Алпан", врач психиатор-нарколог, общественный деятель Шахлар Агаханов. Сегодня мы поговорим об итогах выборов в Государственную Думу РФ с точки зрения электоральной психологии, а именно какие факторы оказывают наибольшее влияние на выбор того или иного кандидата и какова психологическая составляющая этого выбора.