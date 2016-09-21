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Главная Без цензуры: Итоги голосования в госдуму - психология выбора опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/09/2016 - 12:43

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Интернет-канал Анна-Ньюс продолжает цикл передач "Без цензуры". И сегодня в гостях у ведущего студии кандидата социологических наук, политолога Дмитрия Соина вновь глава оргкомитета общества по изучению истории наследия Кавказа "Алпан", врач психиатор-нарколог, общественный деятель Шахлар Агаханов. Сегодня мы поговорим об итогах выборов в Государственную Думу РФ с точки зрения электоральной психологии, а именно какие факторы оказывают наибольшее влияние на выбор того или иного кандидата и какова психологическая составляющая этого выбора. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее