Вместо ТВС Westinghouse на украинских АЭС появятся казахские ТВЭЛ?

Ещё в 2012 году Украина отказалась от использования тепловыделяющих сборок (ТВС) Westinghouse на Запорожской АЭС из-за имеющихся претензий к сборкам. В то время Украина была обязана ежегодно закупать сборки Westinghouse в количестве перегрузки для трех блоков АЭС, примерно 42 кассеты на каждый. Остальные 12 блоков подгружались российским топливом.

На сегодняшний день Российская компания «ТВЭЛ» заявила об отсутствии намерений приостанавливать производство топлива для украинских атомных электростанций. В настоящее время производство «ТВЭЛ» для Украины осуществляется по предоплате и последующей поставке в течение 150 дней.

Однако, по каким-то причинам, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик решил обратиться к национальной атомной компании (НАК) Казахстана "Казатомпром".

Украина заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном по вопросам производства ядерного топлива для своих атомных электростанций (АЭС), сообщила пресс-служба "Казатомпром".

Согласно сообщению на сайте НАК, этот вопрос затрагивался в ходе прошедшей в Киеве встречи в Киеве председателя правления "Казатомпрома" Аскара Жумагалиева с Игорем Насаликом. Основное внимание на встрече было уделено вопросам производства ядерного топлива для украинских реакторов.

"Игорь Насалик заверил, что украинская сторона заинтересована и готова сотрудничать в организации взаимовыгодного производства тепловыделяющих сборок на территории Казахстана для удовлетворения потребностей украинских АЭС", — отмечается в сообщении.

Насалик подчеркнул, что перед Украиной также стоит задача диверсификации поставок ядерного топлива и его компонентов, "поэтому Казахстан может стать надежным партнером по поставкам урановой продукции в форме обогащенного урана".

Возможно, заинтересованность именно Казахстаном возникла потому, что технологии производства сборок ТВЭЛ в Казахстане будут не отличаться от российских. А сборки ТВС Westinghouse показали свою неприспособленность для реакторов АЭС на Украине.