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Эрдоган: возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции по Крыму

опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/09/2016 - 13:07 Новость: тема тэги гео
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Порошенко, что Анкара не откажется от своей позиции относительно присоединения Крыма к России. Об этом он заявил во время встречи с Порошенко на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Он также заявил, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины как в двустороннем, так и многостороннем измерениях.
Он подчеркнул, что возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции относительно Крыма и осуждения нарушения прав крымских татар.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова Эрдогана о Крыме, заявил, что высказывания турецкого лидера носят протокольный характер, однако они могут осложнить отношения между Москвой и Анкарой.
"Мы получили еще одно подтверждение: наша "дружба" с Турцией имеет определенные пределы и достаточно условна", — подчеркнул сенатор.
Он добавил, что создается впечатление, что Эрдоган "пытается исполнить на одном рояле сразу несколько партий".
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"