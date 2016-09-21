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Главная Эрдоган: возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции по Крыму опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/09/2016 - 13:07 Новость: тема тэги гео Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Порошенко, что Анкара не откажется от своей позиции относительно присоединения Крыма к России. Об этом он заявил во время встречи с Порошенко на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также заявил, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины как в двустороннем, так и многостороннем измерениях.

Он подчеркнул, что возобновление диалога с Россией не повлияет на позицию Турции относительно Крыма и осуждения нарушения прав крымских татар.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова Эрдогана о Крыме, заявил, что высказывания турецкого лидера носят протокольный характер, однако они могут осложнить отношения между Москвой и Анкарой.

"Мы получили еще одно подтверждение: наша "дружба" с Турцией имеет определенные пределы и достаточно условна", — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что создается впечатление, что Эрдоган "пытается исполнить на одном рояле сразу несколько партий". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее