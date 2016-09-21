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Главная Верховный суд Украины отказал "Газпрому" в отмене штрафа наложенного АМКУ опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/09/2016 - 13:22 Новость: тема тэги гео Верховный суд Украины отказал компании "Газпром" в рассмотрении дела об отмене определения Хозяйственного суда Киева от 13 апреля, которым суд вернул без рассмотрения иск "Газпрома" об отмене решения АМКУ относительно штрафа в размере 85,965 млрд. гривен (около трех миллиардов долларов).

Напомним, АМКУ 22 января 2016 наложил на "Газпром" штраф за якобы имевшее место злоупотребление монопольным положением в транзите газа через Украину на 85,966 млрд. грн.

В "Газпроме" заявили, что в АМКУ отсутствуют полномочия в вопросе регулирования транзита через Украину, но в последний возможный для подачи иска день - 12 апреля - зарегистрировали иск в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным данного решения АМКУ.

Хозяйственный суд Киева постановлением от 13 апреля этого года вернул без рассмотрения исковое заявление "Газпрома" об обжаловании штрафа АМКУ.

Основанием для возврата стало ненадлежащее оформление искового заявления, а именно - непредоставление доказательств полномочий лица, подписавшего иск.

Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу "Газпрома", который просил признать недействительным решение Хозяйственного суда Киева, который оставил без рассмотрения исковое заявление российской компании об обжаловании решения АМКУ о наложении штрафа.

Напомним, Верховный суд является последней судебной инстанцией на Украине, дальше можно обратиться только в международные суды. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее