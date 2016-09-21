Брифинг представителя Народной Милиции ЛНР о ситуации на линии соприкосновения

Украинские силовики перебросили к линии соприкосновения самоходные артиллерийские установки (САУ), танк и крупнокалиберные пулеметы. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Он отметил, что киевские силовики продолжают использовать режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемой "АТО".

"Так, нам стало известно, что 20 сентября в 15.00 из населенного пункта Лисичанск в направлении населенного пункта Горское в сопровождении патрульных машин проследовала колонна военной техники вооруженных сил Украины в количестве десяти автомобилей "пикап", на которых были установлены крупнокалиберные пулеметы, а также пяти тягачей, перевозивших на тралах три 152-мм САУ "Акация" и два танка Т-64", – рассказал Марочко.

Он сообщил, что ВСУ также продолжают мероприятия по укреплению инженерно-фортификационных сооружений.

"Установлено, что на передовых позициях 54-й бригады вооруженных сил Украины производятся работы по укреплению линии обороны", – уточнил представитель оборонного ведомства Республики.

Кроме того, Марочко отметил, что Народная милиция "продолжает получать факты, подтверждающие распродажу дорогостоящего оборудования военнослужащими ВСУ".

"По нашим данным, военнослужащие 93-й бригады разукомплектовали радиостанции, работающие в УКВ-диапазоне, с целью личной наживы. Для сокрытия преступления военнослужащие бригады установили на позиции макеты этих радиостанций", – пояснил он.

Представитель оборонного ведомства ЛНР также рассказал, что украинское руководство "по-прежнему продолжает пользоваться военной помощью западных покровителей и прибегать к услугам иностранных наемников".

"По нашей информации, 19 сентября в населенном пункте Станица Луганская зафиксировано перемещение трех автомобилей "Урал"с польскими наемниками в количестве 80 человек. Место их дислокации – населенный пункт Валуйское Станично-Луганского района", – отметил Марочко.

"Приведенные факты дают основания руководству Республики и Народной милиции не ослаблять бдительность, уделять особое внимание вопросам защиты и безопасности Луганской Народной Республики. С этой целью постоянно совершенствуются навыки подразделений в ходе систематических занятий по боевой подготовке", – добавил он.