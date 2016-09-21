Виктор Балога призвал к референдуму об отделении Донбасса

Уже не в первый раз экс-глава администрации Ющенко Виктор Балога предлагает решить конфликт на Донбассе с помощью референдума. «Западные партнеры» не имеют права указывать Украине, как решить конфликт на Донбассе. Единственный выход – проведение референдума по судьбе Донецка и Луганска. Своими соображениями народный депутат поделился в эфире программы «Большое интервью».

«Единственное правильное решение – это референдум. Нам не должны указывать не из Германии, не из Франции, не из Вашингтона. Они должны уважать выбор украинского народа. каким бы он не был, но это должен быть выбор, сделанный каждым из нас», – заявил Балога.

Ранее помощница Балоги Алена Яхно также заявляла, что Украина должна отказаться от Донбасса по итогам референдума, поскольку наличие в составе страны края с пророссийским населением тормозит движение Украины в Европу.

Яхно в своем блоге процитировала соответствующее высказывание депутата Киевсовета Дмитрия Гордона, подчеркнув, что он — один из немногих украинских политиков, открыто выражающий мысль о необходимости избавления от Донбасса.

«Донбасс — это раковая опухоль, Донбасс — это гири на наших ногах, Это население, которое враждебно относится ко всему украинскому. Это совок и азиатчина. Нам надо уйти с Донбасса и идти в Европу. Пусть идут в Россию, пусть живут, как хотят». Я сейчас готова расцеловать Гордона. Человек не боится называть вещи своими именами», — написала Яхно.

По её словам, отказ Украины от Донбасса неизбежен, как в медицине зачастую неизбежна ампутация частей тела.