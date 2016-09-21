«Неизвестные человечки» исчезли вместе с флагом

В рядах украинских военных и спецслужб - снова переполох. Ходят сведения, что в тылах ВСУ на Донбассе снова объявились какие-то «неизвестные человечки». На этот раз их видели, как будто, под Селидово, или даже, в черте этого типичного шахтерского города, находящегося в 40 километрах к северо-западу от Донецка.

Такие сведения появились в первые двое суток текущей недели, а в ночь на среду, 21 сентября, получили дополнительное подтверждение.

Утром выяснилось, что с крыши здания, где размещается Селидовский городской отдел Службы безопасности Украины (СБУ), кто-то незаметно «увел» жовто-блакитний флаг.

Проводимое, по факту исчезновения государственного символа, дознание, пока ничего конкретного не прояснило. За исключением того, что некоторые украинские военные, находившиеся, по разным причинам, на улицах Селидово посреди глухой ночи, теперь рассказывают о группе каких-то неизвестных людей, которая едва попав им на глаза, тут же, словно, растворилась в воздухе.

Следов флага, пропавшего минувшей с крыши местной резиденции СБУ, пока также не обнаружено.