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К луганскому фронту подвозят боеприпасы и снаряжение

опубликовано alex1943 в Ср, 21/09/2016 - 14:12 Новость: тема тэги гео
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Сутки 20 сентября во всей полосе обороны Луганской Народной Республики прошли относительно спокойно. С позиций ВСУ были произведены только по нескольку залпов в сторону поселков Калиново и Логвиново. Но, наряду с затишьем, разведка Народная милиция ЛНР отмечает усилившийся подвоз украинскими военными к линии фронта боеприпасов и разных видов полевого снаряжения.

Армейские автомобили с различными грузами были замечены на всех ключевых участках фронта: под городом Попасная и районным центром Станица Луганская, около поселка Светлодарское и городом Счастье, а также там, где линия боевого разграничения соприкасается с границей Ростовской области Российской Федерации.

К этим же участкам фронта украинское военное командование подтягивает и автомобили, оснащенные приборами радиолокационной разведки.

В подвозимое к фронту военное снаряжение, входят также армейские палатки, маскировочные сети, шанцевый инструмент и некоторые другие вещи, которые могут понадобиться украинским военным в полевых условиях осени и зимы.


Военкор Самур

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