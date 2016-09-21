К луганскому фронту подвозят боеприпасы и снаряжение

Сутки 20 сентября во всей полосе обороны Луганской Народной Республики прошли относительно спокойно. С позиций ВСУ были произведены только по нескольку залпов в сторону поселков Калиново и Логвиново. Но, наряду с затишьем, разведка Народная милиция ЛНР отмечает усилившийся подвоз украинскими военными к линии фронта боеприпасов и разных видов полевого снаряжения.

Армейские автомобили с различными грузами были замечены на всех ключевых участках фронта: под городом Попасная и районным центром Станица Луганская, около поселка Светлодарское и городом Счастье, а также там, где линия боевого разграничения соприкасается с границей Ростовской области Российской Федерации.

К этим же участкам фронта украинское военное командование подтягивает и автомобили, оснащенные приборами радиолокационной разведки.

В подвозимое к фронту военное снаряжение, входят также армейские палатки, маскировочные сети, шанцевый инструмент и некоторые другие вещи, которые могут понадобиться украинским военным в полевых условиях осени и зимы.