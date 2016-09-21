Специалисты МВФ допускают, что в 2017 году курс доллара в Украине может вырасти в два раза

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Украинское издание "Апостроф. Экономика" утверждает, что им удалось получить копию новой редакции меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, которого нет в открытом доступе. В документе, помимо прочего, специалисты МВФ допускают, что в 2017 году курс доллара может вырасти до 45,9 грн.

Исходя из обнародованных материалов, курс почти в 46 грн./долл. возможен, по мнению аналитиков, особенно в случае резкого ухудшения состояния внешней среды.

Украинское издание "Апостроф. Экономика" утверждает, что им удалось получить копию новой редакции меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ, которого нет в открытом доступе. В документе, помимо прочего, специалисты МВФ допускают, что в 2017 году курс доллара может вырасти до 45,9 грн.

Исходя из обнародованных материалов, курс почти в 46 грн./долл. возможен, по мнению аналитиков, особенно в случае резкого ухудшения состояния внешней среды.

Неопределенность в экономике Украины сохраняется даже после успешного завершения реструктуризации государственных обязательств и будет сохраняться даже в случае полного выполнения программы сотрудничества с МВФ.

Специалисты Фонда констатируют, что ожидаемое сокращение госдолга Украины остается уязвимым к риску снижения темпов роста экономики и продолжения падения курса нацвалюты.

В случае такой шоковой девальвации, гривна может упасть до 45,9 единиц за доллар. Банки снова получат убытки, и властям придется поддерживать их за счет бюджета. В результате этого госдолг может вырасти до отметки 116% ВВП в 2017 году и более 160% ВВП – в 2018 году.

Отметим, что в утвержденном Кабмином проекте бюджетной резолюции на 2017 г. прогноз курса - 27,2 грн/доллар, также в проекте бюджета на 2017 год предусмотрен рост ВВП на 3%.