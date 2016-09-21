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Главная Бюджет Украины 2017 ― «замороженная» нищета украинцев опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/09/2016 - 14:38 Новость: тема тэги гео Бюджет на будущий год уже внесен в парламент, так что появилась возможность более подробно изучить и проанализировать его макропоказатели и социально-экономические аспекты. Общий вывод: бюджет-2017 просто «замораживает» нищету украинцев, каких-либо попыток изменить ситуацию правительство не предприняло. Впрочем, экономика страны в рамках предлагаемой правительством модели «развития», собственно, большего и не может дать.

Бюджет Украины на будущий год не сбалансирован и не отражает социальные приоритеты государства, закрепленные в Конституции страны. Так, бюджет-2017 предполагает увеличение доходов в размере примерно 17%. При этом рост минимальных зарплат и прожиточного минимума обозначен в размере 10,1%. Как видим, Кабмин даже не считает нужным обеспечить рост социальных стандартов на уровне роста доходов бюджета страны.

Инфляция в 2017-м предполагается на уровне 8,1%. Соответственно, от увеличения социальных стандартов останется всего 2% реального роста. Думаю, о мизерности такого роста не стоит даже говорить, это и так очевидно. Своими бюджетными планами на 2017 год Кабмин еще раз подтвердил неизменность той антисоциальной политики, которая ведет к обнищанию украинцев.

Не менее интересно и то, какие меры намерено принять правительство для увеличения доходов бюджета. Одна из основных ― увеличение внешней задолженности. В бюджете-2017 запланирован рост предельного размера госдолга на 14% ― до 1,7 трлн. грн. Кабмин хочет привлечь около 86 млрд. грн только внешних займов. Таким образом, украинская экономика по-прежнему будет ориентирована на получение кредитов.

Еще один источник роста госдоходов в будущем году ― увеличение налогового давления на реальную экономику. Правительство собирается в 2017-м увеличить акцизный сбор на табачные изделия на 30%, на алкоголь на 20%, а кроме того, на бензин и дизельное топливо. Повышение акцизов, по расчетам Минфина, принесет в казну дополнительно 27 млрд. грн.

Бюджет-2017 предусматривает также дальнейшую отмену льгот по налогам для сельского хозяйства. Что же касается предпринимателей, то для них возможности применения единого налогообложения будут сужены.

Таким образом, вместо того чтобы формировать условия для роста экономики, правительство предпочитает душить ее налогами. Украине и украинцам (разве что за исключением чиновников) это ничего хорошего не сулит. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее