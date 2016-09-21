В 2016 г. Украина конфисковала у коррупционеров 78 тыс. гривен, вместо запланированных 7,75 млрд.

В период с января по июль текущего года в государственный бюджет Украины поступило 78 тысяч грн., конфискованных у коррупционеров, в то время как бюджет на 2016 год предусматривает поступления по данной статье в размере 7,75 млрд. грн.
Как сообщает украинское издание «Наші гроші», ссылаясь на данные отчета о выполнении Государственного бюджета Украины за январь-июль 2016 года, по статье «Конфискованные средства и средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, в госбюджет было зачислено 78 382 грн.
В то же время бюджетный план на 2016 год предусматривает поступление средств по данной статье в размере 7,75 млрд. грн. При этом отмечается, что в проекте бюджета на 2017 год поступления по данной статье ожидаются на уровне 10,5 млрд. грн.
Отправить комментарий