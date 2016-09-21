Венгрия заявляет, что Лондон заполонили эмигранты и он не годен для посещения

Венгерское правительство выпустилj буклет, где Лондон указан как непригодна зона, поскольку там слишком много мигрантов. В буклете указано более 900 районов Европы, которые заполнены мигрантами, и власть не может держать эти районы под контролем.

Брошюра была выпущена в рамках правительственной кампании против планов Европейского Союза о введении квот на мигрантов в государствах-членах, — информирует издание The Independent.

2 октября Венгрия проведет референдум по вопросу принятия системы квот Европейского Союза. Если переселение беженцев принимается, Венгрия может рассчитывать на 1294 мигрантов.

Появившись на Newsnight во вторник, Петер Сиярто, министр иностранных дел Венгрии, сказал: «В Европе есть бросовые зоны, и мы не хотим быть непригодной зоной в Венгрии».

Правительственный буклет утверждает, что есть десяток непригодных зон в Англии, в том числе Лондон, Саутгемптон и Питерборо. Семьсот пятьдесят один во Франции.

Господин Сиярто однако, заявил: «Я очень люблю Лондон». Он также признал, что британский посол в Венгрии протестовал против буклета.

Правительственный сайт объясняет свою антимигрантскую позицию страхом перед террористической атакой. Тикающие часы предупреждают, что иммигранты прибывают каждые 12 секунд, и мы не знаем, сколько из них террористов.

В рамках этой кампании правительство недавно обклеило Будапешт антимигрантскими плакатами. На одном из них говорится: «Знаете ли Вы? Что погибло более 300 человек в результате терактов по всей Европе с начала миграционного кризиса».

В 2015 году премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил: «Если мы позволим мусульманам прийти на континент, чтобы конкурировать с нами, они превзойдут нас численностью. Это простая математика».

В августе, господин Орбан также объявил о планах по строительству забора, чтобы предотвратить въезд мигрантов в Венгрию.