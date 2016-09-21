Садовой может лишиться кресла мэра за нарушение прав галичан на безопасную окружающую среду, — украинский эксперт

Критическая ситуация с вывозом мусора из Львова создает юридические предпосылки для досрочной отставки городского головы Андрея Садового.

В этом убежден эксперт Центра информационных проблем территорий НАН Украины Назар Мазур.

По его словам, большой город завален мусором, который грозит возникновением неконтролируемых эпидемий, нарушает гарантированное Конституцией Украины право украинцев на безопасное для здоровья и жизни окружающую среду.

«16 июня 1972 впервые закреплено для всех граждан планеты Земли право на благоприятные условия жизни в окружающей среде, качество которого позволяет проводить достойную и процветающую жизнь. В Декларации в Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию, принятой 14 июня 1992, закреплено право граждан на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой. Согласно ст. 50 Конституции Украины, „каждый имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение причиненного нарушением этого права вреда“. Согласно ст. 298 Гражданского кодекса Украины, право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду относится к личным неимущественным правам, которые обеспечивают естественное существование физического лица», — приводит эксперт Центра информационных проблем территорий НАН Украины нормы международного и национального права.

Назар Мазур также отметил, что городской голова Львова Андрей Садовой поклялся также соблюдать Конституцию Украины.

«То есть, мэр Львова нарушил собственную присягу, которую он давал, вступая в должность городского головы. Он предал не только присягу, он предал общину Львова и Украины», — уверен Назар Мазур.

«Таким образом, в настоящее время Порошенко как гарант Конституции Украины, городской совет Львова или община Львова имеют все законные и конституционные основания для того, чтобы отправить в отставку Андрея Садового. Для этого нужна политическая воля», — подытожил Назар Мазур.