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Трехсторонняя контактная группа в Минске подписала рамочное решение о разведении сил на трех участках фронта в зоне «АТО»

опубликовано alex1943 в Ср, 21/09/2016 - 15:55 Новость: тема тэги гео
minsk
Документ предполагает деэскалацию военных действий в районе линии разграничения и фактически создает условия, при которых даже стрелковое оружие не может использоваться для обстрелов.

В то же время, подписанное сегодня рамочное решение предусматривает полное выполнение предыдущих договоренностей Трехсторонней контактной группы об отведении с линии соприкосновения орудий калибром менее 100 мм.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ согласно этому решению совершает «на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения».

Отметим, что предложенное разведение запланировано только на трех участках с чётко определёнными координатами. Однако этот шаг дает надежду на разведение сил и военных средств вдоль всей линии разграничения.

От Украины рамочное решение подписал экс-президент Леонид Кучма, от ОБСЕ – Мартин Сайдик, от России - Борис Грызлов.

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