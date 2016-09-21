На Львовщине крестьяне протестуют против свинофермы

Вчера, 20 сентября, жители хутора Дулибы Жидачевского района Львовской области, чтобы привлечь внимание к проблеме обустройства ООО «Лемберг-Агро» в селе свинокомплекса без согласования с его общиной, на несколько часов перекрыли дорогу Ходоров — Новые Стреляющие, через которую с Жидачева и Ходоров курсируют во Львов автобусы.

На место происшествия прибыл первый заместитель председателя Жидачевской райгосадминистрации Василий Татарин, который встретился с жителями с. Дулибы. Также в село приехал первый заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Ростислав Замлинский и председатель Ходоровской объединенной территориальной общины Олег Коцовский.

Жители с. Дулибы выразили руководству области и района требование прекратить деятельность обустроенного без их согласия свинокомплекса. Людей беспокоит санитарно-экологическая ситуация, которая может возникнуть в случае откорма на ферме свиней.

Руководство ООО «Лемберг-Агро» на встречу с общиной не приехали и никаких объяснений по этому поводу не дает.

Противостояние между жителями с. Дулибы и руководством ООО «Лемберг-Агро» продолжается уже не один месяц. В районе создана специальная комиссия для проверки деятельности фермы, однако ее ни разу не было допущено на территорию комплекса. Ростислав Замлинский заверил граждан, что этот вопрос решаться на уровне областного руководства. Будет создана комиссия при облгосадминистрации, к которой привлекут представителей силовых структур и санитарно-экологических служб. По словам Олега Коцовского, на 22 сентября запланировано заслушать на внеочередной сессии Ходоровского совета вопрос по обустройству без согласия общины свинокомплекса в с. Дулибы.