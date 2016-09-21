«Благотворительность» наркомафии Херсона: одиннадцать килограмм конопли, чтобы угощать друзей

Наркотики у 46-летнего ранее судимого жителя одного из хуторов Херсонской области обнаружили и изъяли работники полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Согласно информации, во время проведения санкционированного обыска в доме и сарае оперативники изъяли 11 кг конопли, расфасованной в мешок и пакет. Несколько кустов были разложены на досках и сушились. Так как в сарае было сыро, хозяин включал обогреватель для быстрого высушивания кустов.

По словам мужчины, он сам вырастил коноплю, чтобы сделать запасы на зимние месяцы и угощать наркотиком многочисленных друзей. Сейчас мужчина проверяется на причастность к сбыту наркотиков.

Коноплю изъяли и направили на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» (карается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок).