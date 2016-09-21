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Под гнетом бандитской Украины: Херсонские отморозки нападают на транзитный транспорт

опубликовано vinodelov в Ср, 21/09/2016 - 17:14 Новость: тема тэги гео
Под гнетом бандитской Украины: Херсонские отморозки нападают на транзитный транспорт

Страна «404» продолжает погружаться в хаос порожденный бандой Порошенко совместно с бандеровскими рагулями с гуцульских хуторов. В частности, на Херсонщине произошло нападение на автобус «Икарус».

Водитель автобуса «Икарус» вместе с 3 пассажирами, среди которых была одна девушка, направлялись из Харькова в Одессу. Они перевозили посылки и другой товар. Вблизи села Первомайское в Ивановском районе водитель был вынужден сделать остановку на обочине из-за повреждения колеса. Через некоторое время у автобуса харьковчан остановились 2 автомобиля, из которых вышли 6 или 7 человек в черных балаклавах. Угрожая пистолетом, они стали требовать у водителя и пассажиров деньги.

Водитель оказал сопротивление, поэтому неизвестные избили его и прострелили ему плечо. Также пострадала девушка, ей нанесли несколько ударов в лицо. Отобрав деньги, нападавшие уехали. Пассажиры запомнили, что один из автомобилей злоумышленников был марки «Ауди», серого цвета.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины «Разбой» (карается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества).

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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