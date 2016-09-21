Мнение военкора по "разбомбленному" конвою ООН в Алеппо
опубликовано phenom в Ср, 21/09/2016 - 17:43 Новость: тема
О том, почему даже просто зрительно этой бомбардировки не могло быть. Как говорится "Для домохозяек"
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:: phenom ::
Автор (или псевдоним)
p h e n o m
О себе
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Хорошо ещё, что наши успели
Хорошо ещё, что наши успели созвать экстренное заседание совбеза ООН по Дэйр-эз-Зору. Это спутало им карты. Если бы мы этого не сделали, или чуть промедлили - эта провокация с конвоем ООН была бы ещё более хлесткой.
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