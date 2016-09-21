Далеко не все причины роста преступности на Украине назвала Хатия Деканоидзе

Рост преступности в Украине за последнее время составил 23 процента. Об этом заявила глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, сообщает агентство «Укринформ».

«Уровень преступности возрос на 23 процента, и я это признаю. Мы не скрываем статистику и проблемы», - сказала глава Нацполиции.

Она выделила несколько причин такой ситуации. Так, Деканоидзе подчеркнула, что в общем числе преступлений 60 процентов составляют имущественные кражи. "Главная проблема в том, что наш народ беднеет", - отметила она.

Вторая проблема, по ее словам, - это так называемый закон Савченко, по которому на свободу скоро выйдет 34 тысячи заключенных. Деканоидзе подчеркнула, что каждое десятое преступление совершается теми, кто освободился по этому закону.

Третья проблема, как считает гдава Нацполиции, - это низкое финансовое обеспечение полицейских. В то же время Деканоидзе отметила, что Национальная полиция была создана всего несколько месяцев назад, и реформа в структуре, где работает 115 тысяч человек, не делается сразу, тем более в ситуации больших финансовых проблем в стране.

Со своей стороны рискнём назвать ещё одну причину: в результате так называемой «люстрации» Национальная полиция лишилась большого количества профессионалов сыска, от простых оперов до начальствующего состава.