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«Независимая» Украина ждёт утверждения проекта бюджета на 2017 год в МВФ

опубликовано alex1943 в Ср, 21/09/2016 - 17:59 Новость: тема тэги гео
budget
Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что сегодня в Верховной Раде был представлен проект государственного бюджета на 2017 год. По сути этот проект не рассматривался, народные депутаты только приняли проект закона «О государственном бюджете на 2017 год» в работу.

Об этом объявил Председатель Верховной Рады Андрей Парубий после презентации документа правительством в сессионном зале парламента, сообщает «Укринформ».

«В соответствии со статьей 154 Регламента Верховной Рады государственный бюджет Украины на 2017 год считается принятым для дальнейшей работы», - отметил спикер.

Кроме того, министр финансов сообщил, что Кабмин Украины направил проект Закона о Государственном бюджете на 2017 год в Международный валютный фонд.

"Проект бюджета направлен МВФ, они над ним работают, задают вопросы", - сказал Данилюк.

Министр не уточнил, когда именно будет готов окончательный согласованный документ.

"Если не будет дополнительных вопросов, то мы можем завершить достаточно быстро. Если будут - то будем вместе работать", - отметил Данилюк.

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