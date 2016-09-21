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Народный депутат свидетельствует: на Украине фактический дефолт

опубликовано vinodelov в Ср, 21/09/2016 - 19:45 Новость: тема тэги гео
Депутат Долженков

С трибуны Верховной Рады сегодня прозвучали свидетельства того, что политика нынешних украинских властей привела к фактическому дефолту государства. Об этом заявил народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Долженков, приведя следующие факты:

Размер госдолга Украины в этом году составляет почти 100% ВВП государства, а темпы инфляции уже превысили 30% в год. Власти Украины в проекте бюджета на 2017-й год планирует остановить социальные выплаты для военнослужащих, работников науки, культуры. В данный момент данные выплаты ставят в зависимость от решений украинского Кабмина.

Народный депутат также отметил, что уровень дефицита государственного бюджета очень огромный — около 77 миллиардов гривен. Политика нынешних украинских властей, заявил Долженков, привела к фактическому дефолту государства. Размер государственного долга и гарантированного государственного долга составляет 2,2 триллиона гривен. При этом размер номинального ВВП составляет 1,9 триллиона гривен.

«Мы фактически в дефолтном состоянии, но об этом никто не говорит. При этом в Бюджетном кодексе указано, что размер государственного долга не должен быть больше 60% ВВП. Сейчас уже почти 100%« — резюмировал свое выступление Долженков.

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