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Главная Украинские оккупанты вновь обстреливают Зайцево опубликовано vinodelov в Ср, 21/09/2016 - 19:58 Новость: тема тэги гео Глава администрации фронтовой Горловки Иван Приходько на своей странице в фейсбук сообщил, что поселок Зайцево вновь находится под обстрелом украинско-фашистских захватчиков. Каратели захватившие территории Донбасса, ведут жесточайший обстрел многострадального поселка из различных калибров. В частности, работают минометы 82-мм и 120-мм. Стоит отметить, что на переговорах в Минске сегодня заключили очередное соглашение об отводе вооружения. Как показывает жизнь, украинские шарлатаны просто «водят за нос» представителей ДНР и ЛНР как маленьких детей. :: vinodelov :: Автор (или псевдоним)

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