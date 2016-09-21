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Украинские оккупанты вновь обстреливают Зайцево

опубликовано vinodelov в Ср, 21/09/2016 - 19:58 Новость: тема тэги гео
Миномет

Глава администрации фронтовой Горловки Иван Приходько на своей странице в фейсбук сообщил, что поселок Зайцево вновь находится под обстрелом украинско-фашистских захватчиков.

Каратели захватившие территории Донбасса, ведут жесточайший обстрел многострадального поселка из различных калибров.

В частности, работают минометы 82-мм и 120-мм.

Стоит отметить, что на переговорах в Минске сегодня заключили очередное соглашение об отводе вооружения. Как показывает жизнь, украинские шарлатаны просто «водят за нос» представителей ДНР и ЛНР как маленьких детей.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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