Коррупция пронизала весь госаппарат Украины, в том числе и Минобороны

Военная прокуратура Центрального региона Украины сообщает, что во время проведения планового аудита департамента отчуждения военного имущества, Минобороны Украины уличили в махинациях при продаже танков. В течение 2013 года общество с ограниченной ответственностью проводило работы по оценке стоимости танков Т-64Б1 и Т-64Б1В, предназначенных для продажи.

«Во время проведения планового аудита департамента отчуждения военного имущества Минобороны установлено занижение рыночной стоимости реализованных танков Т-64Б1 и Т-64Б1В на сумму более 22,8 млн. гривен в 2013 году» — отметили в прокуратуре.

В связи с этим продолжаются внеплановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности департамента отчуждения военного имущества Министерства обороны, госпредприятия «Харьковский бронетанковый завод» и воинских частей. Также отрабатываются версии о возможных нарушениях руководителями госпредприятий при дальнейшей реализации этой военной техники.

По данным военных экспертов, с 2004 по 2015 год на Украине было списано и продано 832 танка, 232 вертолета, 202 самолета, 714 БМП и БТР, 4930 автомобилей, 28,555 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 1,824 тыс. единиц стрелкового оружия, боеприпасов на 560 млн. гривен (почти $22 млн.).

Напомним, что Министерство обороны Украины подозревают в махинациях с танками на сумму 67,27 млн грн. В частности, в апреле 2014 года Минобороны продало госпредприятию «Харьковский бронетанковый завод» 51 танк Т-64 по заниженной цене — всего за 19,6 млн грн.

Генеральная прокуратура сейчас изучает деятельность всех министров обороны и начальников Генерального штаба, начиная с 1991 года.