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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 21 Сентября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/09/2016 - 20:04

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается относительно спокойной. За прошедшие сутки украинские силовики сорок шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга 21 сентября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «Огонь велся по населенным пунктам Зайцево, Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка и Петровскому району города Донецка. При этом по населенным пунктам Зайцево и Ясиноватая украинские силовики выпустили три мины калибра 82 мм. Также противник вел обстрелы территории Республики из гранатометов различного типа. Важно отметить, что сегодня в 10 часов утра во время сбора местных жителей в Зайцево для получения гуманитарной помощи от Международного комитета «Красного креста» украинская сторона произвела обстрел поселка, сделав 4 выстрела из СПГ и РПГ. Вероятнее всего, противник получил информацию от своих источников о сборе местных жителей в центре поселка, на основе которой открыл огонь в их направлении. Данный факт демонстрирует отсутствие моральных принципов украинских силовиков, которые готовы обстреливать мирных жителей даже во время получения ими гуманитарной помощи от международных организаций», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее