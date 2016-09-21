Сводка событий Новороссии за 21 сентября 2016 года

Сегодня утром утром на севере Горловки был обстрелян из крупнокалиберных минометов поселок Зайцево. Информация о пострадавших уточняется.По словам Ивана Приходько, в непосредственной близости к месту обстрела был расположен пункт выдачи гуманитарной помощи, где на тот момент находились люди.

За прошедшие сутки украинские силовики несколько раз нарушили режим прекращения огня. По населенному пункту Ясиноватая были выпущены мины. Также противник вел обстрелы из гранатометов различного типа. По словам Эдуарда Басурина также огонь велся по Старомихайловке и Донецку.

Украинская сторона сорвала работу экономической подгруппы в Минске. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. Был отказ вести диалог с представителем Донбасса, руководителем администрации главы ДНР Максимом Лещенко. Поводом послужило якобы заведенное на него в Киеве уголовное дело. По словам Пушилина, это "очередная надуманная причина, чтобы не дать работать экономической подгруппе и контактной группе", и "подобные действия направлены на срыв минских соглашений и продолжение экономической блокады Донбасса".

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что ОБСЕ усилит свое присутствие на линиях разграничения на востоке Украины в случае, если трехсторонняя контактная группа достигнет соответствующего соглашения. Мы обеспечим усиление нашей мониторинговой деятельности в этих районах. В некоторых местах эти линии слишком малы, в связи с этим были определены три района, в которых предполагается их перенос", — заявил Заньер агентству Sputnik "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, планируется также внедрение нового оборудования, прежде всего, стационарных камер и подобной техники. Это необходимо, чтобы обеспечить наблюдение в ночные часы.

Временная избирательная комиссия ДНР направила иностранным СМИ более пятиста приглашений для участия в освещении предварительного общественного голосования на территории республики. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь избиркома Елена Молчанова. На сегодняшний день в ДНР зарегистрировано для работы 15 иностранных СМИ. Мы ожидаем активизации процесса регистрации ближе к дате проведения праймериз.

Также Молчанова отметила, что средства массовой информации, работающие на подконтрольных Киеву территориях, пока не откликнулись на приглашения.

Разведка ДНР продолжает выявлять факты подготовки украинских силовиков к провокациям. В район населенного пункта Гранитное Володарского района на территорию фермы отмечено прибытие трех танков. В районе Белой Каменки отмечено прибытие бронетехники, автомобиля с боеприпасами и личным составом.