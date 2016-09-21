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Подростков-диверсантов может помиловать Глава ДНР, рассмотрев решение суда и степень вины каждого

опубликовано vinodelov в Ср, 21/09/2016 - 20:09 Новость: тема тэги гео
Диверсанты-подротски

Несовершеннолетние жители Ясиноватой, обвиняемые в подрыве гражданских и военных объектов, могут быть помилованы главой «ДНР», если решение суда окажется слишком жестким и вызовет недовольство в обществе, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«Если решение суда каким-то образом не удовлетворит общество, покажется ему жестоким и несправедливым, я готов буду в особом порядке использовать своё право на помилование к тем подросткам, степень вины которых и обстоятельства дела достойны снисхождения», — сказал Захарченко.

Также Глава Республики сообщил, что ДНР обратится в ООН по поводу вербовки Киевом подростков.

«Мы готовим обращения в различные международные организации — ЮНИСЕФ, ОБСЕ, ООН по факту вовлечения сначала в уголовную, а потом в террористическую деятельность подростков со стороны гражданина Украины Игоря Рицко и спецслужб Украины. Налицо нарушение Украиной „Конвенции прав ребенка“ и основополагающих принципов „Декларации прав ребенка“. Я считаю, что это циничное преступление против несовершеннолетних подростков должно быть расследовано на международном уровне, все виновники со стороны Украины должны быть привлечены к ответственности» — сказал он.

Захарченко отметил работу спецслужб ДНР как удовлетворительную и выразил надежду на то, что причастные к вербовке несовершеннолетних и представители нацбатальонов, совершавшие противоправные действия, будут наказаны.

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