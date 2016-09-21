СБУ тотально проверяет местных жителей на переходах

Сотрудники СБУ проводят спецоперацию по выявлению сторонников Донецкой и Луганской народных республик на юге под Мариуполем. Об этом, со ссылкой на разведданные, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Разведка Донецкой народной республики выявила работу сотрудников Службы безопасности Украины в районе пешеходного перехода линии разграничения между ДНР и Украиной в селе Гранитное, Тельмановского района.

«Группа состоит из пяти человек, которые осуществляют тотальную проверку местных жителей, проходящих через мост в обоих направлениях» — заявил Эдуард Басурин.

Напомним, что мост, через который осуществляется переход людей в районе населенного пункта Гранитное, был взорван отступающими подразделениями Вооруженных сил Украины еще в августе 2014 года.