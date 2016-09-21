Галичину ожидает химическая катастрофа: На Львовщине находятся сотни тонн неизвестных химикатов

Два года активисты и мэрия Стрыя на Львовщине не могут избавиться от бомбы замедленного действия. Почти в центре города на складах хранятся сотни тонн неизвестных химикатов. Свинец, кадмий, цинк, хром и аммоний — и это еще не весь перечень таблицы Менделеева, который обнаружили в кучах серого вещества на территории складов, которые арендует частное предприятие. Химикаты были сброшены в котлованы или просто прикрыты ветошью.

Еще два года назад люди видели, как полиция пыталась выяснить, кому принадлежат эти вещества и кто их здесь оставил. И за это время ситуация почти не изменилась. Вот только яд перенесли с улицы под навес.

«Химикаты хранятся на складах в мешках», — отметил активист ОО «Стрыйский майдан» Зиновий Васильев.

Брошенные на произвол времени и влажности вещества испаряются. Окна складов постоянно открыты. Едкий запах и действие неизвестных веществ как никто чувствуют жители жилого квартала, который от складов всего за 100 метров. Люди здесь кашляют и задыхаются, больше всего испытывают действие химикатов в жару. По словам активистов, на территории около 700 тонн неизвестных веществ. И, по их данным, вещества дальше завозят на территорию.

«Возможно, они туда еще завозят, а может вывозят уже в другое место, никто не знает и никого туда не пускают», — рассказывает активист ОО «Стрыйский майдан» Сергей Кукевич.

Склады за высоким забором, их здесь арендует частное предприятие «Львов Мет Союз», впрочем оно на контакт не идет. Охранник на территорию не пускает. По версии активистов химикаты сюда завезли субарендаторы. Их они вроде по контракту с белорусской фирмой должны были захоронить, но обанкротились и оставили яд.

«На территории Стрыя идет водозабор, откуда Львов качает воду, Морщин качает воду, Трускавец качает воду», — рассказывает депутат Стрыйского городского совета Иван Бриковський.

То есть вода из реки Стрый попадает в краны всей Львовщины. Сейчас яд из центра Стрыя пытаются забрать через суды. В местной Фемиде решили наложить штраф, а вещество утилизировать. Впрочем где и за чей счет — в суде не уточняют. В мэрии же отказываются это делать за бюджетные деньги.