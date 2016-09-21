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Главная Праймериз откроют возможности для экономического развития сел в ДНР опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/09/2016 - 21:19

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня, 21 сентября, в Донецке прошел брифинг кандидата на должность главы села Андреевка, члена общественного движения «Донецкая Республика» Сергея Кулакова. Сергей Кулаков уже трижды избирался на пост главы села, имеет большой опыт работы и пользуется абсолютной поддержкой местных жителей. «Я выдвинул свою кандидатуру на должность главы села, потому что готов внести свой вклад в развитие нашей Республики. Что сделано за это время? В 2015 году мы запустили детский сад, который длительное время находился в ремонте. Для того чтобы село начало развиваться, необходимо создать бюджет местных органов самоуправления. Он позволит выполнить различные социально-экономические программы. Например, решить вопрос водоснабжения, который требует крупных капиталовложений. Глава Республики Александр Захарченко пообещал нам помочь в решении этой проблемы. Кроме того, у нас плохие дороги и много других трудных вопросов. Но мы должны показать, что Республика не стоит на месте, она развивается!», — рассказал Сергей Кулаков. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее