Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Выступление Главы ДНР Александра Захарченко на форуме «Честный выбор свободного народа» опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/09/2016 - 21:22

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня, 21 сентября, Глава ДНР Александр Захарченко принял участие в форуме «Честный выбор свободного народа», на котором были представлены кандидаты на должность главы города Донецка, глав районов, поселков и сел, относящихся к районам Донецка. Глава Республики Александр Захарченко выступил с приветственным словом перед собравшимися: «Донецк – это самый красивый город, я его очень люблю. Скоро нам предстоит провести общественное голосование. Для нас праймериз — важный шаг к построению независимого государства. В дальнейшем нас ждут выборы в местные советы. А для того, чтобы мы победили, нам нужны сильные бойцы, которые будут говорить только правду. Мы живем на своей земле. Мы ни к кому не приходили и никого не убивали, ни один снаряд не упал на территорию Киевской, Львовской или других областей. Ни один ребенок из этих областей не умер от разрыва нашего снаряда. Мы обязаны победить. Поэтому обращаюсь к нашим кандидатам – я и вся Республика верим в вас! Помните: служить надо народу, за Республику можно отдать жизнь, а честь не отдавать никому. Это должен быть ваш девиз. Для нас нет ничего важнее, чем служение нашим людям. За нашу страну уже тысячи людей сложили свои головы, и мы не имеем права проиграть в этом сражении. Нам предстоит решать большие задачи. Но мы вместе, мы единый народ и вместе победим. Другого пути у нас нет». В ходе форума каждый кандидат выступил со вступительным словом и рассказал о жизни своего района, а также о планах на будущее. Всех кандидатов объединяло желание помочь жителям Республики и построить счастливое народное государство. Также перед собравшимися выступили представители актива общественных движений «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс», которые рассказали о важности и значимости праймериз для Донецкой Народной Республики. «Для нас неважно, какое общественное движение сейчас проводит форум. Для меня главное, что и «Донецкая Республика», и «Свободный Донбасс» пошли вместе на эти праймериз. Вместе мы должны победить, потому что мы едины в желании, чтобы наша страна была свободной, независимой и процветающей. Чтобы наши дети жили в счастливом государстве, а старики гордились, что живут в Донецкой Народной Республике. Праймериз – это очередное сражение, которое мы должны выиграть. Мы научились побеждать в войне, должны научиться побеждать в мире», — сказал Александр Захарченко. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее