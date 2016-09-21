26 миллионов гривен Виктору Януковичу за его книгу — гонорар или взятка?

Печерский суд Киева «арестовал» квартиру директора типографии «Новый мир» из-за книги Януковича. Вы будете смеяться, но решение арестовать семикомнатную квартиру бывшего директора донецкой типографии «Новый мир» Геннадия Устименко, расположенную на территории ДНР, действительно принял Печерский суд Киева. Причиной стала «дача взятки» в размере 26 миллионов гривен экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

На самом деле речь идет о размере гонорара, который выплатило издательство Януковичу. Арест судьи наложили на квартиру общей площадью 255, 5 квадратных метров.

Речь идет о сделке пятилетней давности и книге, которая фактически была отчетом тогдашнего президента за год его работы. Известно, что уже через 12 дней типография заключила договор с компанией Milton Consultants Ltd, которая закупила 44680 экземпляров книги и перечислила на счет «Нового мира» 360 тысяч евро. Всего по договору компания Milton Consultants Ltd обязывалась купить 1 миллион экземпляров всего на 8 млн евро.

Теперь Геннадия Устименко подозревают в даче неправомерной выгоды Виктору Януковичу, который в деле фигурирует как получатель взятки.

Юристы считают, что дело о даче взятки является бесперспективным и больше похоже на политические игры. Типография имела право сама установить размер гонорара, и если это кого-то смущает, то, как говорят, его проблемы.