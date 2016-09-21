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Люди Прикарпатья в панике — уже превышен порог экологической катастрофы

опубликовано vinodelov в Ср, 21/09/2016 - 21:48 Новость: тема тэги гео
Химотходы

Если Львов утопает в мусоре, то украинское Прикарпатье скоро нынешняя власть решила окончательно превратить в свалку опасных химических отходов, общий объем которых составляет 23,3 тысячи тонн. Эпицентр этой свалки — город Калуш Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Ивано-Франковской ОГА.

В управлении также рассказали, сколько было создано и утилизировано опасных отходов в 2014 и 2015 годах. Но по цифрам получается, что утилизировать вредные химические вещества соответствующие службы не успевают, и каждый год регион прирастает новыми тоннами ядов.

В течение 2014–2016 годов на решение проблем опасных отходов было выделено почти 2,8 млн. грн., которые были потрачены на приобретение установки для утилизации медицинских, бытовых и биоорганических отходов. Но это тоже не решило проблему.

Напомним, Калуш Ивано-Франковской области официально признан зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за чрезмерной концентрации гексахлорбензола (политропного яда), который остался «в наследство» после Калушского горнопромышленного комплекса. При этом средства на ликвидацию экологических проблем ожидают от Минприроды еще с февраля текущего года.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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