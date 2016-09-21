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Главная Праймериз в ДНР дадут импульс политическому развитию сельских администраций опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/09/2016 - 21:58

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Сегодня, 21 сентября, в Донецке прошел брифинг кандидата на должность главы села Любовка, члена общественного движения «Донецкая Республика» Ларисы Навроцкой. Она рассказала о проблемах, которые волнуют сельских жителей, предложила различные пути их решения. «Я — коренная жительница Любовки, поэтому знаю все вопросы, которые волнуют сельских жителей. Всего у нас проживают 520 человек. Я имею большой опыт работы с населением и готова помогать людям дальше, поднимать уровень жизни нашего народа. У нас уже происходят положительные изменения. Немаловажным вопросом был вывоз бытовых отходов из села. После включения нас в состав Ленинского района Донецка это удалось быстро решить. В целом все проблемы сельских районов схожи. Так, мы готовы участвовать в программе по улучшению водоснабжения. И надеемся, что праймериз помогут в решении всех проблем», — рассказала Лариса Навроцкая. Также она отметила, что жители села очень интересуются событиями, происходящими в Республике. «Люди стараются вникать в происходящее, каждый хочет изменить жизнь к лучшему!», — сказала кандидат. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее