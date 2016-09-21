Ради нового кредита МВФ украинские предприятия выставят на продажу. Но будет ли покупатель?

Чтобы получить очередной, четвертый транш кредита Кабинет министров должен в ближайшие дни утвердить и опубликовать перечень госпредприятий, определив, какие из них останутся в госсобственности, какие будут приватизированы, а какие — ликвидированы.

Известно, что могут быть приватизированы около 400 объектов. Среди которых — харьковские гиганты «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Харьковоблэнерго». На самом заводе «Турбоатом» рассказывают, что в список на приватизацию предприятие попадает уже не в первый раз. Но не находится покупателя.

Так, в прошлом и нынешнем году в Государственный бюджет заложены одинаковый доход от приватизации — 17 млрд гривен. Однако, в 2015 году из заявленной суммы в бюджет поступило лишь 0,09% (151,5 млн гривен). В текущем году за первые полгода поступило и вовсе 42 млн гривен.

Однако, по словам экспертов, такие гиганты, которые успешно работают и являются в своем роде уникальными, нужно беречь и охранять, нельзя уничтожать то, что приносит хорошие доходы и «кормит» государство. Но ситуация такова, что купят в первую очередь успешные предприятия, а проблемные так и останутся в подвешенном состоянии. При этом у людей фактически не будет все это время ни работы, ни зарплаты.

«За прошлый год промышленное производство Харьковщины сократилось на 20%. На данный момент страна переживает кризис сырьевой экономики. Стоимость заводов существенно снизилась. Поэтому ожидание правительства не что иное как слепая надежда. Во-первых, неизвестно, найдется ли покупатель, а во-вторых — покупка иностранными инвесторами предприятий не означает, что их будут поднимать и развивать», — рассказал экономический эксперт Валерий Рубан.

Далеко не лучшая ситуация в других областях Украины.