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Главная «Мы заслужили право на жизнь, право на будущее и собственный выбор», - глава г. Донецка опубликовано Nvb2003 в Ср, 21/09/2016 - 22:19

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики: Выступление депутата Народного Совета ДНР, мэра Донецка Игоря Мартынова, на состоявшемся сегодня в Донецке форуме «Честный выбор свободного народа».

«Мы заслужили право на жизнь, заслужили право на будущее и собственный выбор. Я убежден, команда кандидатов в депутаты Донецкого городского совета не подведет Республику. Наш город миллиона роз выстоял бомбежки. Город активно развивается, труд каждого рабочего и жителя села станет залогом развития и процветания ДНР», — подчеркнул Мартынов в своем выступлении. На сегодняшнем форуме глава ДНР Александр Захарченко впервые представил общественности команду своих единомышленников, которые будут участвовать в качестве кандидатов в предварительном голосовании 2 октября. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее