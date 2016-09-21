«Мы заслужили право на жизнь, право на будущее и собственный выбор», - глава г. Донецка

Выступление депутата Народного Совета ДНР, мэра Донецка Игоря Мартынова, на состоявшемся сегодня в Донецке форуме «Честный выбор свободного народа».
«Мы заслужили право на жизнь, заслужили право на будущее и собственный выбор. Я убежден, команда кандидатов в депутаты Донецкого городского совета не подведет Республику. Наш город миллиона роз выстоял бомбежки. Город активно развивается, труд каждого рабочего и жителя села станет залогом развития и процветания ДНР», — подчеркнул Мартынов в своем выступлении. На сегодняшнем форуме глава ДНР Александр Захарченко впервые представил общественности команду своих единомышленников, которые будут участвовать в качестве кандидатов в предварительном голосовании 2 октября.