Декоммунизация по-мелитопольски: таблички с новыми названиями улиц уже пришли в негодность

В рамках так называемой декоммунизации на улицах Мелитополя начали появляться таблички с новыми названиями на двух языках. Люди рассказывают, что крепят эти таблички даже в частном секторе на каждые ворота без ведома хозяев. Но вот беда, они уже успели за такой короткий срок прийти в негодность, краска облазит, а сами они уже покорежились.

Мелитопольцы между собой поговаривают о том, что даже местная власть понимает, что эти переименования ненадолго. Зачем же тратиться на качественные материалы. Но есть и другое мнение — на указателях кто-то хорошо погрел руки. Хотя одно другому не мешает.

Сами таблички не маленькие, выкрашены в коричневый цвет.

У жителей города этот факт вызвал неоднозначную реакцию. Во-первых, речь идет о не очень привлекательном цвете, во-вторых, люди недоумевают, зачем название улиц написано и на английском языке. В-третьих, таблички громоздкие — один метр в длину и 30 сантиметров в высоту. Качество материала, из которого они изготовлены, вообще не выдерживает никакой критики. Он уже в самые первые дни эксплуатации проявил свою хрупкость и неустойчивость к температурным перепадам.

А, между тем, изготовление и развешивание табличек — это все бюджетные деньги. В городской казне на эти цели заложено 200 тысяч гривен. В УЖКХ утверждают, что материал, из которого делают новые таблички — это качественный пластик. Однако, глядя на то, какой вид имеют некоторые указатели названий улиц, о пластике, тем более, качественном, речь не идет. Это больше похоже на прессованную бумагу или дешевый феноплен, который имеет очень низкие эксплуатационные характеристики — пониженную морозоустойчивость и износостойкость. Толщина каждой таблички — не более 3-х миллиметров, поэтому о долгосрочности их использования едва ли можно говорить. До весны они явно не доживут.