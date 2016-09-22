Привычный "удар в спину"

Президент Турции Реджеп Эрдоган заверил украинского лидера Петра Порошенко, что позиция турецкого государства по "крымскому вопросу" остается неизменной. Она состоит в том, что Турция и дальше будет "оказывать поддержку восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины". Причем, делать это она будет как в двухстороннем, так и в "многостороннем измерении". "Возобновление диалога с Россией", не влияет на турецкую позицию. Вновь на первый план выходит политическая забота о "нарушении прав крымских татар".

Таким образом, президент Эрдоган вновь "пустился во все тяжкие". Эта политика называется "и вашим и нашим". Получив продолжение проекта "Турецкий поток" и российских туристов в придачу, Эрдоган вошел в северную Сирию и решил на этом не останавливаться. Президент Украины уже пригласил турецкого лидера принять участие в приватизации украинских предприятий. По-видимому, заявление Эрдогана направлено в плоскость дальнейшего давления на российское политическое руководство. Турецкий политик так и не понял, что вопрос таким образом ставить не стоит.

Российское руководство, осуществляя свое экономическое взаимодействие с турецкой стороной, может пересмотреть не только экономическую, но и военную политику, например, в отношении "обездоленных курдов". В случае дальнейших провокаций Эрдогана, разрыв может оказаться окончательным. Путин отойдет в сторону, а стабилизировать Турцию Эрдогану будет помогать Порошенко. Совместно с делающими ставки на "военные перевороты" и курдское ополчение, американскими партнерами.

Кандидат в президенты Дональд Трамп не пожелал в США с Порошенко встречаться. Это, конечно, чистая политика. Реджеп Эрдоган, заявляющий о своей поддержке Порошенко как политик делает аналогичный выбор. Как аукнется, так и откликнется. После того, как Совет Федерации отреагировал на заявление президента Турции, Реджеп Эрдоган позвонил Владимиру Путину. Пишут, что это было сделано для того, чтобы поздравить президента РФ с успехом на прошедших парламентских выборах.