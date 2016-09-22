О, УЖАС! У 85% людей поменялся знак Зодиака
опубликовано phenom в Чт, 22/09/2016 - 00:21 Новость: тема
И, поскольку я сам (БЫЛ) Скорпион, то йа нипонел, почему нас так урезали ..
И, поскольку я сам (БЫЛ) Скорпион, то йа нипонел, почему нас так урезали ..
ЧЕЙТА!!
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:: phenom ::
Автор (или псевдоним)
p h e n o m
О себе
"...как видите, Холмс, я не хуже Вас строю логические выводы... "
*** Я верю женщинам. Люблю вкусные наркотики.
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