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ЦРУ в Сирии "перекрашивает фасады"

опубликовано Артем Смолов в Чт, 22/09/2016 - 00:46 Статья: тема тэги гео
сса
В провинции Идлеб (Сирия) создана новая "повстанческая группировка". ЦРУ США "объединило" несколько подразделений "Сирийской свободной армии" (ССА) в так называемую "Свободную армию Идлеба". Теперь в американской и европейской версии боевики обретут статус "умеренных" и продолжат получать не без помощи турецких властей вооружение, в том числе противотанковые ракетные комплексы TOW. Командовать сводным отрядом пока назначен некий капитан Хассан Хадж Али.

По американскому штату численность "умеренных боевиков" из "Свободной армии Идлеба" должна достичь не менее 6 тыс. человек. Наблюдатели отмечают, что специалисты ЦРУ занимаются простым "перекрашиванием фасадов". Ранее боевики, исповедующие радикальные воззрения, занимались ровно тем же, чем занималась запрещенная в России "Джебхад ан-Нустра". То есть, банальным терроризмом и войной с правительственными силами на грани геноцида и военных преступлений.

Факт попытки переформировать террористов, входящих в "Джебхад ан-Нустра" в "умеренную оппозицию" четко показывает, кто стоит за террористической войной, развязанной в 2011 году против сирийского правительства и президента Сирии. Точнее, против сирийского народа, поддерживающего президента и правительство.

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