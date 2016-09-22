Сводка событий в Сирии за 21 сентября 2016 года

Ответственность за сирийский конфликт лежит на тех, кто поджег Ближний Восток и Северную Африку чередой смены режимов. Сирия — лишь одна из стран, где экспериментировали инженеры от геополитики. Наша страна, подчеркнул Сергей Лавров, выступая на Совбезе ООН, всегда стремилась к политическому диалогу. Выстроить его на обвинениях невозможно. Но именно этим занимаются те, кто еще до всякого расследования возложил ответственность за гибель гуманитарного конвоя ООН на российские ВКС, несмотря на объективные данные.Так называемая умеренная сирийская оппозиция до сих пор не отвела свои силы. От дороги Кастелло. Отвод — обязательное условие для доставки гуманитарной помощи в Алеппо. "Это расстояние было конкретно зафиксировано в этих договоренностях", — сказал Лавров. Он подчеркнул, что сирийские правительственные войска начали отвод своих подразделений.Лавров потребовал от Международной группы поддержки Сирии гарантий соблюдения перемирия на земле всеми сторонами. "Если мы сможем договориться о таком комплексном подходе, то шансы на то, что режим прекращения боевых действий выживет, у нас есть", — сказал он.Глава российской дипломатии добавил, что односторонних пауз в Сирии больше не будет. При этом Москва настаивает на тщательном расследовании атаки на гуманитарный конвой под Алеппо. "19 сентября произошла еще одна неприемлемая провокация — обстрел гуманитарного конвоя ООН близ Алеппо, на территории, подконтрольной вооруженной оппозиции. В тот же день в этом же районе было предпринято ожесточенное нападение со стороны "Джабхат ан-Нусры". В итоге джихадистам удалось продвинуться в квартале 1070, подчеркнул Лавров: «Убежден, что такие совпадения требуют серьезного анализа и разбирательства. Настаиваем на самом тщательном и беспристрастном расследовании атаки на гуманитарный конвой. Нужно воздержаться от эмоциональных инстинктов, от того, чтобы бежать к микрофону, важно провести тщательное расследование".Кроме того, Москва предлагает вернуться к вопросу о внесении "Ахрар аш-Шам" и "Джейш аль-Ислам" в список террористических, наряду с группировками "Джебхат ан-Нусра" и "Исламским государством".

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 647. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, осталось без изменений – 69.

В течение суток зафиксировано семь нарушений режима прекращения боевых действий в провинции Дамаск.

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари выразил удивление тем, что Вашингтону хватило свидетельств буквально одного человека для обвинений в адрес Москвы и Дамаска в якобы уничтожении гумконвоя в Алеппо. «Достаточно удивительно, что госсекретарь ссылается на свидетельства очевидцев, так называемых очевидцев, которые заметили самолеты над гуманитарным конвоем», – заявил он в ходе заседания СБ ООН по Ближнему Востоку. «Мой вопрос следующий: может ли один человек в многолюдном месте, может ли он заметить самолет, тогда как тысячи живущих в этом районе не заметили этого. Для меня такое доказательство звучит смехотворно», – заключил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «шоу» выступление Джона Керри на заседании Совета безопасности ООН по Сирии. Дипломат назвала аргументы госсекретаря США «не соответствующими действительности» и «вводящими весь мир в заблуждение». Ранее Джон Керри посчитал сомнительной версию Минобороны России о возгорании гуманитарного конвоя под Алеппо по неизвестной причине.

«Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков высказал версию о том, что гумконвой загорелся. Грузовики, продовольствие, медикаменты спонтанно загорелись. Хоть кто-нибудь здесь верит в это?»,— заявил госсекретарь США в ходе заседания. Также дипломат предположил, что заявления российских военных «попытка отвлечь внимание или уйти от ответа».

Постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что госсекретарь США Джон Керри исказил заявления властей России о нападении на гуманитарный конвой в Сирии. «Я разочарован тем, что госсекретарь Керри посчитал нужным исказить некоторые из заявлений, сделанных в Москве по поводу трагического инцидента с гуманитарным конвоем. К несчастью, он предпочел исказить некоторые вещи, которые составляли основной смысл заявлений», — сказал Чуркин. При этом он подчеркнул, что Москва поддерживает расследование атаки на конвой и предоставила всю имеющуюся информацию по этому вопросу.

Беспилотник Predator, способный атаковать наземные цели, находился в районе обстрела гуманитарного конвоя под Алеппо вечером 19 сентября. «Минобороны России располагает данными контроля воздушной обстановки»,— заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. По информации российских военных, беспилотник международной коалиции взлетел с турецкой авиабазы Инджирлик. Аппарат вошел в район обстрела гуманитарного конвоя за несколько минут до инцидента и покинул местность спустя полчаса. Беспилотник находился на высоте 3,6 тыс. м и передвигался со скоростью 200 км/ч.

Представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил «РИА Новости», что «коалиция, возглавляемая США, не летала в этом районе близ Алеппо в Сирии, где был нанесен удар по гуманитарному конвою».

«Мы можем подтвердить, что ни один из наших летательных аппаратов - пилотируемых или беспилотных, американских или принадлежащих коалиции - не находился в районе Алеппо, когда произошла бомбардировка конвоя», - заявил официальный представитель Пентагона, капитан ВМС США Джефф Дэвис.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Российская Федерация и США как сопредседатели Международной группы поддержки Сирии продолжают работать над решением проблем и улучшением ситуации в Сирии. «Мы профессионалы. Мы вовлечены в очень серьезные проблемы, и нам нужно постараться решить эти проблемы», — сказал Чуркин.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия и США «абсолютно» точно работают вместе в группе МГПС. «Есть совместное усилие сделать с этим что-то и улучшить ситуацию», — резюмировал он.

Палата общин британского парламента усомнилась в наличии в Сирии умеренной оппозиции и раскритиковала правительство Соединенного Королевства за отсутствие реалистичной стратегии. Об этом сообщает The Independent. В докладе, представленном на рассмотрение парламентариев Комитетом по обороне, указывается, что за все время войны против ИГ британские ВВС осуществили всего 65 воздушных ударов в Сирии по сравнению с 550 в Ираке, причем 31 из них пришелся на первые два месяца кампании. В дальнейшем британские летчики наносили от трех до семи ударов в месяц. Глава комитета Джулиан Льюис риторически поинтересовался: «Зачем нужны были жаркие дебаты и голосование по вопросу о военной операции в Сирии, когда количество вылетов столь ничтожно?»

Комитет указал, что в течение нескольких месяцев безуспешно пытался добиться у правительства разъяснения: кто такие 70 тысяч «умеренных повстанцев», которых в Лондоне считают союзниками. Парламентарии указали, что если в Ираке британские ВВС поддерживают с воздуха армию законного правительства, то в Сирии действуют непонятно в чьих интересах. Льюис назвал «умеренных повстанцев», на которых правительство возлагает столько надежд, «мифом и фантомом», и призвал наконец найти в Сирии надежных союзников кроме курдов. Подобная ситуация в сфере планирования, указали депутаты, привела к ошибочному удару по Дэйр-эз-Зору, в результате которого погибли 62 солдата сирийской армии, воевавших против ИГ.

Министр национальной обороны Турции Фикри Ышык заявил, что республика не планирует задействовать свои сухопутные подразделения в операции по освобождению от боевиков «Исламского государства» сирийского города Эль-Баб. «Если нужно идти на Эль-Баб, это будет сделано. Наша пехота в операции участвовать не будет. Вместо нее мы планируем задействовать силы «Сирийской свободной армии» (ССА)», – передает ТАСС заявление министра со ссылкой на телеканал NTV.

Министр добавил, что «Турция продолжит оказывать поддержку ССА». «Мы хотим, чтобы ССА очистила свою землю от ИГ и от чуждых элементов на ней, особенно от Сил народной самообороны», – отметил Ышык. Он также добавил, что «Генштаб ВС Турции занимается разработкой детального плана операции» в Эль-Бабе, а «ССА хочет и в силах ее провести».

Выступая на заседании СБ ООН, постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джафари сообщил, что жертвами авиаударов международной коалиции по позициям сирийской правительственной армии под Дейр-эз-Зором 17 сентября стали 83 человека, свыше 100 военнослужащих получили ранения.

Российская авианосная группировка отправляется к берегам Сирии. Ее возглавит тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Сопровождать авианосный крейсер будут большой противолодочный корабль, большой морской танкер и спасательный буксир.

Жесткий раскол в группировке «Ахрар Аль – Шам» произошел из-за решения части его руководства присоединиться Турецкой операции «Щит Евфрата».

ООН готова доставить гуманитарную помощь жителям Сирии, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак. «Подготовка к отправке конвоев возобновилась. Мы готовы доставить помощь в осажденные и труднодоступные районы в кратчайшие сроки», - сказал он.

Алеппо. Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости, развернутые на семи пунктах пропуска.

Совместно с посольством Республики Беларусь проведены две гуманитарные акции в городе Алеппо. В Университетский госпиталь, больницу Рази и клинику сердечно-сосудистой хирургии доставлены медикаменты, а в детский дом № 1 в районе Дзира – товары для детей. Всего передано 23 тонны гуманитарных грузов.

В лагерь Жибрин для временно перемещенных лиц доставлен гуманитарный груз общим весом более двух тонн.

В течение суток в провинции Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня кустарного производства, противотанковых ракетных комплексов, танков и минометов обстреляли населенный пункт Шурфа, кварталы Хай-эль-Ансари, «1070», Рамуси, Халаб-эль-Джалид, Лерамон и Эль-Халидия, училище вооружения, торговый центр «Кастелло» (дважды), высоту с отметкой 374 и военную академию Эль-Асад в городе Алеппо.

ВВС САР нанесли массированные удары по боевикам в районах Кафр-Хамра, Караси, Аш-Шкейф и Маарата.

4-я механизированная дивизия и Республиканская гвардия САА начали наступление в южных районах Алеппо, потеснив боевиков в районе Ramouseh и заняв завод по производству удобрений, расположенный к северу от Sadkop (Фото 2).

Продолжаются тяжелые бои в районе жилого комплекса 1070 и прилегающих высотах.

Боевики ИГ вновь безуспешно атаковали позиции Сирийской Арабской Армии в н.п. Насралла, расположенном к северу от авиабазы Кувейрис. Штурму боевиков предшествовало нападение смертника, управлявшего заминированным автотранспортным средством. Однако сирийским военнослужащим удалось уничтожить начиненный взрывчаткой автомобиль до того, как он достиг намеченной цели.

Боевики Свободной сирийской армии отбили у ИГиловцев часть потерянных накануне населенных пунктов на севере провинции.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила две тактические подразделения, три минометные батареи и две боевые позиции ИГ.

Хама. Сирийская армия и отряды ополчения начали наступление на севере провинции. Правительственные войска продвигаются в сторону н.п. Коукаб, передовые отряды продвигаются в сторону Таибат-аль-Имам.

Идут тяжелые бои за н.п. Ma'ardas.

ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков у н.п. - Таибат Аль-Имам, Souran, Каукаб, Lataminah, Кафр Зита и Halfaya.

ВВС САР атаковали боевиков в районах Аль-Латамна, Тибет Аль-Имам, Суран, Тель-Бзан, Хор Бнафсо.

Хомс. Боевиками дважды обстрелян н.п. Ард-Джабурин.

11-я танковая дивизия Сирийской Арабской армии ведет тяжелые бои за высоту Таль Савван в северо-восточной части провинции.

Идут бои к северо-востоку от города Пальмира и в районах Аль-Джамали, Ар-Растан, Тельбиса, Аль-Фархания и в районе газового месторождения Аш-Шаер.

ВВС САР атаковали боевиков ИГ в районах Хнейфис, Ат-Танф и Ас-Сухна и н.п. Умм-Шаршух.

Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» и прочие группировки из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты: Хауш-Насри, Махарда, Каукаб, Арбил, Джобар (дважды), Дума, Кабун, Хараста, школу медицинской службы н.п. Машария и фермы поселения Хауш-Эль-Фара.

Боевики «Джейш-аль-Ислам» безуспешно атаковали позиции 105-й бригады Республиканской Гвардии САА у ферм Ар-Рейхана. В ходе последовавшей контратаки, правительственные силы заняли несколько сельскохозяйственных участков между Ар-Рейханом и базой войск связи.

МиГ-21 ВВС Сирии был сбит ИГиловцами в районе Восточного Каламуна, к северу от Дамаска. Лётчик успел катапультироваться и находится в безопасности.

Дейр-эз-Зор. Отбита очередная атака боевиков ИГ в районе Jabal Turdah.

ВВС САР нанесли удары по позициям ИГ в районе Джебаль Ас-Сарда и н.п. Аль-Джафра.

Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила 23 автоцистерны с нефтью и 4 скважины ИГ. У города Дейр-Эз-Зор - повредила 9 путей снабжения ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Ракка атаковала с неоднозначными результатами.