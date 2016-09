Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Хандарат. Нелегкий путь домой / Handarat. The hard way home опубликовано Марат Мусин в Ср, 28/09/2016 - 00:20

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики:

Репортаж из лагеря палестинцев Мухаям Хандарат. Съемки велись 24 сентября 2016 года, когда боевики отступили, покинув лагерь. После захода солнца бандиты перегруппировались и перешли в контрнаступление. На 9.00 25 сентября поступила информация, что боевикам удалось отбить примерно половину Мухаям Хандарата. Report from the Palestinians Mukhayam Handarat camp. Footage took place at September 24, 2016, when terrorists retreated, leaving the camp. After sunset terrorists regrouped and counterattacked. Information received at 9:00 on September 25 that the Nour al-Din al-Zenki and an-Nusra groups managed to take back half of Handarat camp. :: Марат Мусин :: Автор (или псевдоним)

Марат Мусин О себе

Стратегии, аналитика, экспертиза Об авторе подробнее