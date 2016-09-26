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Так кролики или страусы?

опубликовано alex1943 в Пнд, 26/09/2016 - 11:56 Новость: тема тэги гео
kroliki
Украинские «звёзды», инфицированные национализмом, постоянно пытаются наследить не только эстраде, но и на политических площадках. Одним из первых в этом неблагодарном деле значится Святослав Вакарчук. Вот и опять он отметился ещё одним скандальным высказыванием, заявив, что так называемое «молчаливое большинство» его сограждан напоминает ему кроликов, которые ещё не дождались своего удава.

Эти слова вызвали бурную реакцию в сетях. Большинство свидомых выражают своё возмущение столь недостойным сравнением «нэпэрэможной нации» с какими-то жалкими грызунами. А кое-кто наоборот предлагает сравнивать тех, у кого по-прежнему «хата с краю», с зарывающими в песок головы страусами.

Пусть свидомые сравнивают себя с кем хотят. Это, в общем-то, их дело. Но мы об удаве. Вакарчук напрасно столь оптимистично выразился на эту тему. Нет, панове, удава своего вы уже дождались. И Украина давно в его пасти.


Василий Семёнов

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