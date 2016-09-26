Власти бездействуют: во Львове активисты самостоятельно взялись за ремонт ужасного подземного перехода

Городские власти Львова совершенно не обращают внимание на проблемы города, так как занимаются собственным обогащением за счет бюджетных средств. Дошло до того, что люди сами начинают ремонтировать коммунальную собственность.

Львовские активисты собственными силами ремонтируют подземный переход на перекрестке улиц Стрыйская и Владимира Великого вблизи ЛАЗа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор Экономического бойкотного движения Олег Радик.

«Работаем. Пришло только пять человек. Но пришли же», — написал активист, прижавшись соответствующие фото.

Львовяне уже не один год жаловались на состояние подземного пешеходного перехода на ул. Стрыйской. Его часто затапливает, поэтому людям приходится нарушать правила, чтобы перейти дорогу.