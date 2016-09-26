В оккупированной Авдеевке подорвались на растяжке два украинских оккупанта

Украинско-фашистские захватчики заполонившие Донбасс, от собственного страха окружают захваченную местность всевозможными взрывчатыми веществами. При этом каратели не составляют карт минирования. Когда же у них происходит ротация, вновь прибывшие боевики не знают об оставленных сюрпризах от их подельников.

В частности, в захваченной ВСУ Авдеевке двое боевиков получили ранения различной степени тzжести из-за подрыва на растяжке.

Такие сюрпризы находятся по всему Донбассу, куда нахлынули украинские мародеры заниматься грабежами и террором местного населения. Гражданам ДНР и ЛНР еще десятилетия придется «расхлёбывать» преступления украинских «освободителей».