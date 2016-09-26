Главная

В оккупированной Авдеевке подорвались на растяжке два украинских оккупанта

опубликовано vinodelov в Пнд, 26/09/2016 - 15:05 Новость: тема тэги гео
Растяжка граната

Украинско-фашистские захватчики заполонившие Донбасс, от собственного страха окружают захваченную местность всевозможными взрывчатыми веществами. При этом каратели не составляют карт минирования. Когда же у них происходит ротация, вновь прибывшие боевики не знают об оставленных сюрпризах от их подельников.

В частности, в захваченной ВСУ Авдеевке двое боевиков получили ранения различной степени тzжести из-за подрыва на растяжке.

Такие сюрпризы находятся по всему Донбассу, куда нахлынули украинские мародеры заниматься грабежами и террором местного населения. Гражданам ДНР и ЛНР еще десятилетия придется «расхлёбывать» преступления украинских «освободителей».

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!