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Подробности избиения боевика-резервиста в военной части на Волыни

опубликовано vinodelov в Пнд, 26/09/2016 - 17:22 Новость: тема тэги гео
Военная часть на Волыни

Карателя-резервиста ВСУ избили в туалете казармы через сутки после прибытия в часть. В военной части Владимира-Волынского, в свою очередь, говорят, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. У пострадавшего боевикам диагностировали ушиб мозга и разрыв внутренних органов.

Как рассказал исполняющий обязанности заместителя командира бригады ВСУ по работе с личным составом майор Олег Панников, пострадавший резервист прапорщик из Львовской области. По словам майора, человек прибыл в воинскую часть за сутки до инцидента в составе группы резервистов, приехавших в Владимир-Волынский на обучение с Львовщины.

«Этот прапорщик вел себя агрессивно, он был пьян и поспорил с еще одним боевиком в туалете. В результате столкновения, другой участник конфликта ударил его в лицо. После этого пострадавший не удержался на ногах и упал на бок. Поскольку инцидент произошел в туалете, в результате падения на плитку он сломал ребра и получил тяжелые травмы», — рассказывает детали Олег Панников.

«Человек, который побил резервиста, написал объяснительную записку, где полностью признает свою вину. По факту инцидента открыто уголовное производство и дополнительно проводится служебное расследование», — добавляет майор Владимир-Волынской воинской части.

Сейчас угроза жизни человека прошла и состояние пострадавшего стабильное.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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