Денег нет: обеспечение ГП «Волыньуголь» самоспасателями составляет 45% от потребности

По результатам 1-го полугодия 2016 средний процент обеспеченности государственных самоспасателями составляет 70% от потребности, а на отдельных предприятиях, таких как ГП «Волыньуголь», этот показатель составляет 45%.

Независимый профсоюз горняков Украины обратилась с открытым письмом к премьер-министру, министру энергетики и угольной промышленности и генеральному прокурору Украины с требованием проверить законность решений Госслужбы по вопросам охраны труда, которые несут угрозу жизни шахтеров.

«По результатам 1-го полугодия 2016 средний процент обеспеченности государственных предприятий самоспасателями составляет 70% от потребности, а на отдельных предприятиях, таких как ГП» Волыньуголь», этот показатель составляет 45%. Практически каждый третий горняк на украинских шахтах не обеспечен индивидуальным самоспасателем», — отмечается в письме.

Отсутствие контроля за соблюдением норм и правил охраны труда со стороны Госслужбы по вопросам труда равносильна увеличению смертных случаев на производстве. Руководители шахт не могут или не хотят обеспечить горняков средствами защиты в полном объеме, Госслужба по вопросам труда не контролирует ситуацию на шахтах, ссылаясь на мораторий, и «узаконивает» эти нарушения.

НПГУ требует проверить законность решений Госслужбы Украины по вопросам труда, отменить мораторий на проверки выполнения требований «Об охране труда» на угледобывающих предприятиях и обеспечить финансирование мероприятий по охране труда в угольной промышленности в необходимом объеме.