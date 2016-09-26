Боевая подготовка для гражданского населения в Ковеле Волынской области, организованная террористическим бандформированием «Азов», состоялась вчера на базе Центра военного воспитания «Волынская Сечь».

Во время учений гражданское население изучило основные правила и моменты поведения с оружием, движение группами на местности, огневые контакты, маневры и прохождение опасных участков. Обучение закончилось практическим занятием по стрельбе из основных положений.

Напомним, что террористические группировки по всей стране «404» готовят детей к большой войне с Россией. К этим бандформированиям относятся: Организация украинских националистов (ОУН), «Правый сектор», «Азов» и другие украинско-нацистские образования.