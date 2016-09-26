Главная

Террористическая группировка «Азов» готовит гражданское население Волыни к войне с русскими

опубликовано vinodelov в Пнд, 26/09/2016 - 18:32 Новость: тема тэги гео
Волынские террористы азов

Боевая подготовка для гражданского населения в Ковеле Волынской области, организованная террористическим бандформированием «Азов», состоялась вчера на базе Центра военного воспитания «Волынская Сечь».

Во время учений гражданское население изучило основные правила и моменты поведения с оружием, движение группами на местности, огневые контакты, маневры и прохождение опасных участков. Обучение закончилось практическим занятием по стрельбе из основных положений.

Напомним, что террористические группировки по всей стране «404» готовят детей к большой войне с Россией. К этим бандформированиям относятся: Организация украинских националистов (ОУН), «Правый сектор», «Азов» и другие украинско-нацистские образования.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!